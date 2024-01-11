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06:28, 11 января 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о военной хитрости российских саперов

В ВСУ заявили о потерях в украинской армии из-за ловушек российских саперов

Фото: Victor Koshmal / Global Look Press

Саперы Вооруженных сил (ВС) России крайне успешно действуют на фронте, заявил украинский солдат, представившийся Анатолием, в интервью AFP.

По его словам, российские военные пользуются «смертоносными методами постановки мин», что осложняет ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. «Ни для кого не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие», — подчеркнул он.

Украинский солдат указал на потери ВСУ из-за ловушек российских специалистов. «Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси», — перечислил он военные хитрости.

Ранее сапер ВС РФ рассказал, что российские войска на порядок превосходят ВСУ в инженерном плане. По его словам, в основном украинская сторона использует иностранные образцы вооружения.

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      Марина Совина
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