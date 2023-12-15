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07:16, 16 декабря 2023Бывший СССР

Российский сапер рассказал о превосходстве над ВСУ в инженерном плане

Сапер: российские войска на порядок превосходят ВСУ в инженерном плане
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские войска на порядок превосходят ВСУ в инженерном плане, рассказал сапер Александр, который находится в зоне СВО с самого ее начала. Рассказ сапера приводит Минобороны в своем Telegram-канале.

«Подготовка у нас лучше... В основном противник выставляет противотанковое заграждение, колючую проволоку, противопехотные мины, но в достаточно большом количестве», — рассказал военнослужащий.

По его словам, в основном украинская сторона использует иностранные образцы вооружения. «Того, чего бы мы не знали, противник нам показать, наверное, уже сейчас не может», — говорит сапер.

В Минобороны уточнили, что Александр начинал свою путь в зоне СВО рядовым бойцом, однако со временем получил офицерское звание, кроме того, он удостоен боевых наград.

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      Марина Совина
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