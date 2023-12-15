Российский сапер рассказал о превосходстве над ВСУ в инженерном плане

Сапер: российские войска на порядок превосходят ВСУ в инженерном плане

Российские войска на порядок превосходят ВСУ в инженерном плане, рассказал сапер Александр, который находится в зоне СВО с самого ее начала. Рассказ сапера приводит Минобороны в своем Telegram-канале.

«Подготовка у нас лучше... В основном противник выставляет противотанковое заграждение, колючую проволоку, противопехотные мины, но в достаточно большом количестве», — рассказал военнослужащий.

По его словам, в основном украинская сторона использует иностранные образцы вооружения. «Того, чего бы мы не знали, противник нам показать, наверное, уже сейчас не может», — говорит сапер.

В Минобороны уточнили, что Александр начинал свою путь в зоне СВО рядовым бойцом, однако со временем получил офицерское звание, кроме того, он удостоен боевых наград.