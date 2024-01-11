Замминистра обороны США управляла Пентагоном с пляжа без ведома Байдена

WSJ: заместитель главы Пентагона управляла ведомством с пляжа без ведома Байдена

Во время госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина его заместитель Кэтлин Хикс без ведома президента США Джо Байдена управляла оборонным ведомством в течение четырех дней, находясь в отпуске на пляже в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Группа связи, которая регулярно путешествует с ней [Хикс], даже во время отпуска, готовилась к более высокой роли в отеле, что требовало от нее держаться поближе к своему аппарату связи и отказываться от прогулок по пляжу. Она начала принимать некоторые рутинные оперативные и управленческие решения вместо Остина», — отмечается в материале издания.

Кроме того, замминистра обороны также не знала о факте госпитализации Остина. Сообщается, что о произошедшем был осведомлен только председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун, а президент США Джо Байден и вовсе узнал об этом лишь через несколько дней.

По мнению издания, данный инцидент отражает излишнюю секретность, ставшую основной чертой политики Остина, что ставит под вопрос правомерность принимаемых им ранее решений. Также отмечается, что за период замещения должности в несколько дней Хикс был принят ряд важных решений, включая ликвидацию лидера одного из шиитских повстанческих формирований в Ираке, а также выдвинут ультиматум йеменским ополченцам-хуситам, против которых США проводят операцию в Красном море.

Глава оборонного ведомства Остин был госпитализирован 1 января, однако о произошедшем было объявлено только спустя 5 дней. У главы Пентагона был диагностирован рак простаты. Как отметили в ведомстве, данная информация не была опубликована своевременно, так как подобный вопрос является «глубоко личным» вопросом Остина.