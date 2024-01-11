Зеленский приехал в Таллин

Зеленский приехал в Эстонию, где встретится с президентом Аларом Карисом

Владимир Зеленский прибыл в Эстонию, где встретится с президентом страны Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию эстонского президента.

«Зеленский также выступит с речью в парламенте. На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины», — говорится в сообщении.

Канцелярия также передала обращение Кариса, который подчеркнул, что западные страны сделали многое для помощи Киеву, но им всем предстоит сделать еще больше.

Ранее украинский лидер посетил Литву. В повестку визита входили переговоры по безопасности, интеграция в Европейский союз и НАТО, сотрудничество в области радиоэлектронной борьбы и беспилотных летальных аппаратов, а также координация европейской поддержки.