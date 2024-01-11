Зеленский рассказал о вопросах к уехавшим украинцам

Зеленский: к незаконно уехавшим за границу гражданам Украины есть вопросы

У украинских властей есть вопросы к гражданам, которые незаконно уехали за границу. Об этом рассказал президент республики Владимир Зеленский, его слова передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы», — заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Эстония высылать украинцев призывного возраста.

По словам главы государства, лица призывного возраста должны находиться на территории Украины и помогать стране. При этом он уточнил, что если человек работает и платит налоги, то он также «защищает государство».

Владимир Зеленский приехал в Таллин, чтобы встретиться с президентом страны Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Кроме того, президент Украины выступит с речью в парламенте республики.