Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:22, 11 января 2024Ценности

Знаменитости запустили тренд на естественную красоту

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Знаменитости запустили тренд на естественную внешность. Об этом сообщает Daily Mail.

Гостьи церемонии вручения премии «Золотой глобус» появились на ковровой дорожке с натуральным макияжем, отказавшись от наращенных волос, искусственных ресниц и автозагара. Так, например, актриса Эмма Стоун предпочла мейкап в нюдовых оттенках, а волосы распустила и выпрямила. Аналогичный образ воссоздала и модель Камила Морроне.

Кроме того, упомянутой тенденции последовали и другие инфлюэнсеры, среди которых актрисы Эль Фанниг и Роуз Макайвер, а также сценаристка Наташа Лионни, телезвезды Сара Рафферти, Эль Фаннинг, Кристина Ричи, Карен Гилиан и другие.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Журналисты напомнили, что в конце 2023 года знаменитости массово объявили об избавлении от имплантов и филлеров в теле и лице. В частности, от них отказались рэперша Карди Би, манекенщица Молли Мэй, хип-хоп-исполнительница Блэк Чайна, а также телезвезды Хлои Кардашьян и Кайли Дженнер, актриса Кортни Кокс и бизнесвумен Йоланда Хадид.

Ранее американо-британская актриса Джиллиан Андерсон появилась на «Золотом глобусе» в наряде с необычным принтом. 55-летняя звезда пришла на церемонию в белом платье с пышной юбкой. Когда журналисты подошли на красной дорожке к Андерсон и рассмотрели изделие более детально, оказалось, что на платье изображены вагины.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин назвал причину подорожания яиц в России

      Под Петербургом мужчина таскал за волосы и избивал шестилетнюю падчерицу

      Нарышкин сообщил о готовящемся в Латвии тренинге по раскачке ситуации в России

      Выливавшего на незнакомцев ведра с фекалиями блогера арестовали

      Певица Монеточка родила второго ребенка

      Лидер «Левого фронта» Удальцов попал под следствие за оправдание терроризма

      Женщина нашла похожее на монстра из фильма «Чужой» существо на пляже

      Путин оценил ситуацию с ростом цен в стране

      Российская блогерша отдохнула на яхте и лишилась джинсов за 130 тысяч рублей

      Российские полицейские попались на оформлении фальшивых документов мигрантам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости