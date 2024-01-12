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04:33, 12 января 2024Ценности

49-летнюю телеведущую обругали в сети за вульгарную позу на фото в бикини

Фото: @larsapippen

Пользователи сети обругали ассирийско-американскую телеведущую и бизнесвумэн Ларсу Пиппен за вульгарную позу на фото с отдыха. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором она позирует перед камерой в черном бикини, широко раздвинув ноги. При этом предпринимательница надела солнцезащитные очки и уложила волосы в высокий хвост.

Подписчики не оценили снимок телезвезды и раскритиковали его в комментариях под постом. «Пожалуй, это фото больше подойдет для OnlyFans», «Это говорит об отчаянии», «Боже мой, прикройся ради своих детей», «Представьте, что ее дети листают ленту и видят это», «Наглядно показано, что на фото использовался фотошоп. Если тебе не нравятся твоя вагина, то зачем выставлять ее всем показывать?» — возмущались они.

Известно, что после многочисленных негативных комментариев Пиппен удалила данное фото.

В декабре блогерша и модель OnlyFans Алексис Муччи родом из Италии в нижнем белье снялась на вокзале в Риме. Тогда ннфлюэнсерша прошлась по перрону в расстегнутом черном пальто с меховым воротником и сапогах. При этом она надела красные бюстгальтер и мини-трусы.

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      Карина Черных
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