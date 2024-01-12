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14:46, 12 января 2024Ценности

50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без косметики

Фото: @juliavysotskayaofficial

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала естественную внешность на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость запечатлела себя во время окрашивания волос. Она позировала напротив зеркала с парикмахерской фольгой и зажимами на прядях и с беспроводными наушниками в ушах.

При этом супруга режиссера Андрея Кончаловского отказалась от макияжа, продемонстрировав кожу без косметики со следами возрастных изменений.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась без макияжа после похода к косметологу со словами «мне снова 20». 45-летняя знаменитость рассказала, что находится в клинике-санатории, где проходит оздоровительные и косметологические процедуры.

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      Карина Черных
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