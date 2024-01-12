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23:03, 12 января 2024Мир

Белый дом высказался о заинтересованности США в войне в Йемене

Координатор Белого дома Кирби заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Leah Millis / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в войне в Йемене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не заинтересованы в конфликте любого рода», — заявил он в ответ на вопрос журналистов о том, готовы ли американские власти к войне в Йемене и проведении там наземной операции.

По словам Кирби, все, что делает президента США Джо Байден, — это пытается предотвратить любую эскалацию конфликта.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома после нанесения ударов по хуситам в Йемене. «Мы снова сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку, где при мне был побежден ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а наш министр обороны, который только что пропал на пять дней, ведет войну со своего ноутбука в больничной палате», — сказал экс-президент Соединенных Штатов.

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      Марина Совина
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