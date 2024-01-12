Трамп раскритиковал Байдена после ударов США по Йемену

Трамп назвал Байдена худшим американским президентом после ударов США по Йемену

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена после нанесения ударов по хуситам в Йемене. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Мы снова сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку, где при мне был побежден ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а наш министр обороны, который только что пропал на пять дней, ведет войну со своего ноутбука в больничной палате», — указал он.

Трамп напомнил, что это то же самое формирование, допустившее капитуляцию в Афганистане, при этом после произошедшего никто не был привлечен к ответственности или уволен. «Это, возможно, самый позорный момент в истории США!» — написал он.

По словам бывшего американского президента, Вашингтон выделяет ресурсы на участие в конфликтах на Украине, в секторе Газа и Йемене вместо того, чтобы заняться проблемами у южной границы. «Джо Байден — худший президент в истории Соединенных Штатов!» — резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты до президентских выборов. По словам экс-президента, он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, так как, в отличие от Байдена, умеет ладить с мировыми лидерами.

До этого Трамп раскритиковал решения действующего президента США Джо Байдена по Украине и Израилю. Он назвал политику главы государства безумием разжигателя войны.