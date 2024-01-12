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21:05, 12 января 2024Мир

Трамп раскритиковал Байдена после ударов США по Йемену

Трамп назвал Байдена худшим американским президентом после ударов США по Йемену
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена после нанесения ударов по хуситам в Йемене. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Мы снова сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку, где при мне был побежден ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а наш министр обороны, который только что пропал на пять дней, ведет войну со своего ноутбука в больничной палате», — указал он.

Трамп напомнил, что это то же самое формирование, допустившее капитуляцию в Афганистане, при этом после произошедшего никто не был привлечен к ответственности или уволен. «Это, возможно, самый позорный момент в истории США!» — написал он.

По словам бывшего американского президента, Вашингтон выделяет ресурсы на участие в конфликтах на Украине, в секторе Газа и Йемене вместо того, чтобы заняться проблемами у южной границы. «Джо Байден — худший президент в истории Соединенных Штатов!» — резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты до президентских выборов. По словам экс-президента, он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, так как, в отличие от Байдена, умеет ладить с мировыми лидерами.

До этого Трамп раскритиковал решения действующего президента США Джо Байдена по Украине и Израилю. Он назвал политику главы государства безумием разжигателя войны.

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      Варвара Кошечкина
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