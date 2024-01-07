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08:36, 7 января 2024Мир

Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны при Байдене

Трамп: Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить США до выборов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты до президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну», — сказал политик.

По словам Трампа, он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Он также отметил, что держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, так как, в отличие от Байдена, умеет ладить с мировыми лидерами. Трамп назвал себя единственным кандидатом, которому по силам спасти Соединенные Штаты.

Ранее Байден заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний глава Белого дома считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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      Марина Совина
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