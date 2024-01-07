Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны при Байдене

Трамп: Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить США до выборов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты до президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну», — сказал политик.

По словам Трампа, он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Он также отметил, что держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, так как, в отличие от Байдена, умеет ладить с мировыми лидерами. Трамп назвал себя единственным кандидатом, которому по силам спасти Соединенные Штаты.

Ранее Байден заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний глава Белого дома считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.