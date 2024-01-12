Британия примет меры против хуситов для самообороны

В МИД Британии заявили о готовности принять дополнительные меры против хуситов

Дополнительные меры против йеменские хуситов — движения «Ансар Аллах» — готова принять Великобритания для самообороны. Об этом в пятницу, 12 января, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон телеканалу Al Arabiya.

Кроме того, глава МИД Британии возложил на хуситов ответственность за эскалацию в районе Красного моря.

Ранее движение «Ансар Аллах» пригрозило принять меры в ответ на удары США и Великобритании по столице Йемена Сане и портовым городам, которые не смогли пережить 11 человек. Массированную атаку произвели в ночь на 12 января.