Хуситы пригрозили ответом после ударов США и Великобритании

Reuters: хуситы пригрозили принять меры в ответ на удары США и Великобритании

Движение хуситов «Ансар Аллах» пригрозило принять меры в ответ на удары США и Великобритании по Йемену. Об этом сообщает Reuters.

Как указали представители группировки, 11 человек стали жертвами 73 ударов союзников по столице страны Сане и портовым городам.

Ранее США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.