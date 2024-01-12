Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:45, 12 января 2024Культура

Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти отца

Дочь поэта Рубинштейна опровергла информацию о его смерти
Лев Рубинштейн

Лев Рубинштейн. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Дочь поэта Льва Рубинштейна Мария опровергла «Известиям» информацию о смерти отца, которая начала распространяться в СМИ в пятницу, 12 января.

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации», — заявила она.

По ее словам, врачи продолжают делать все возможное, чтобы сохранить жизнь сбитому в Москве автомобилем поэту. Источник «Известий» в больнице также подтвердил информацию о том, что Рубинштейн жив.

О смерти Рубинштейна 12 января сообщили знакомые писателя в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

8 января поэта сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы и ушибы, а также черепно-мозговую травму.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти отца

      Эксперты призвали жарить мыло на сковородке

      Одного из богатейших людей России обманули на миллиард долларов. Куда исчезла купленная им самая дорогая картина в мире?

      Женщина раскрыла обман женатого любовника и получила совет

      Мировые цены на уран рекордно выросли

      Археологи раскопали греческий храм со следами жертвоприношений

      Минюст признал иноагентом Бориса Акунина

      Трамп раскритиковал Байдена после ударов США по Йемену

      В России высказались о последствиях заключенного Украиной и Британией соглашения

      Россиянину дали срок за наркотики и оскорбление полицейского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости