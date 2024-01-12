Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти отца

Дочь поэта Рубинштейна опровергла информацию о его смерти

Дочь поэта Льва Рубинштейна Мария опровергла «Известиям» информацию о смерти отца, которая начала распространяться в СМИ в пятницу, 12 января.

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации», — заявила она.

По ее словам, врачи продолжают делать все возможное, чтобы сохранить жизнь сбитому в Москве автомобилем поэту. Источник «Известий» в больнице также подтвердил информацию о том, что Рубинштейн жив.

О смерти Рубинштейна 12 января сообщили знакомые писателя в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

8 января поэта сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы и ушибы, а также черепно-мозговую травму.