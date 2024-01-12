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20:21, 12 января 2024Культура

Сбитый машиной поэт Лев Рубинштейн умер

Сбитый машиной в Москве поэт Лев Рубинштейн умер в возрасте 76 лет
Лев Рубинштейн

Лев Рубинштейн. Фото: Стас Владимиров / Коммерсантъ

Поэт Лев Рубинштейн, находившийся в коме после наезда автомобиля в Москве, умер в больнице. Об этом сообщают знакомые писателя в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее 12 января Рубинштейн был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние поэта, который 8 января был сбит машиной на пешеходном переходе в Москве, оценивалось врачами как очень тяжелое: он перенес множественные переломы и ушибы, а также черепно-мозговую травму и несколько дней находился в коме.

По факту ДТП, в котором погиб Рубинштейн, было возбуждено уголовное дело. Виновником аварии стал 63-летний Александр Д., а расследование велось по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Пока неизвестно, будет ли дело переквалифицировано после смерти поэта.

Лев Рубинштейн был одним из самых известных современных российских поэтов. Он входил в число основоположников московского концептуализма, а прославился в том числе «картотечным» жанром поэзии, включавшим в себя перформативные и изобразительные элементы.

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      Евгений Шульгин
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