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15:22, 12 января 2024Из жизни

Два россиянина, два украинца и литовец застряли на судне в Африке без паспортов

Моряки из РФ и с Украины застряли на траулере в Мозамбике и попросили о помощи

Пятеро моряков провели восемь месяцев на борту рыболовецкого судна в порту в Мозамбике из-за конфликта между заказчиком и нанимателем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Двое россиян, двое украинцев и литовец буквально застряли на траулере в Африке — они не могут самостоятельно уехать, потому что сотрудники порта забрали их паспорта. Вениамин, Виктор, Игорь, Николай и Алгирдас питаются раз в день, пьют техническую воду и разводят костер прямо на палубе.

Траулер Volopas под флагом Камеруна прибыл в порт Мапуту в мае 2023 года. В это же время наниматель судна и заказчик вступили в конфликт, из-за которого из Мапуту судно выйти так и не смогло. Теперь вернуть паспорта может только юридический агент, но на оплату его услуг у моряков нет денег. Они попросили о помощи посольства РФ, Украины и Литвы, но все попытки оказались безрезультатными.

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От отчаяния голодающие мужчины прикрепили к траулеру табличку с просьбой о помощи и сняли видео о своей ситуации. Они надеются на отклик небезразличных людей и ждут, что ситуация в скором времени разрешится.

По данным телеканала РЕН ТВ, посольство РФ в Мозамбике предпринимает усилия для возвращения на родину российских моряков. «В Министерство иностранных дел и сотрудничества Мозамбика были направлены ноты с ходатайством о содействии компетентных органов в вопросе репатриации членов экипажа — граждан РФ при отсутствии препятствий к их выезду, а при наличии причин, обуславливающих невозможность выезда, — их разъяснения», — заявили журналистам представители посольства.

Ранее сообщалось, что у берегов Филиппин спасли рыбака, у которого во время шторма затонула лодка. Мужчина сутки выживал в открытом море и ел пенопласт.

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      Антонина Черташ
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