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10:11, 27 ноября 2023Из жизни

Рыбак с затонувшей лодки ел пенопласт и сутки выживал в открытом море

На Филиппинах спасли рыбака, который сутки выживал в открытом море после шторма

У берегов Филиппин спасли рыбака, у которого во время шторма затонула лодка. Видео, снятое одним из моряков, опубликовал сайт Newsflare.

Инцидент произошел 18 ноября в районе филиппинского города Агно. Человека в открытом море заметила команда гонконгского торгового судна Deryoung Space, направлявшегося в бухту Субик. Они бросили ему спасательные круги и подняли на борт.

Спасенный оказался рыбаком из Агно. Он рассказал, что накануне попал в шторм вместе с напарником. Рыбак чудом остался в живых, когда их лодка пошла ко дну. Мужчина почти сутки выживал в открытом море без надежды на спасение. Чтобы утолить голод, ему приходилось есть пенопласт.

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По словам старпома Deryoung Space, рыбака заметили по счастливой случайности. Судно должно было идти вдали от этого района, но поменяло курс из-за шторма. Кроме того, спасение произошло в выходной, когда большая часть команды отдыхала на палубе. В будний день у тонущего рыбака было бы меньше шансов привлечь внимание моряков.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана береговая охрана спасла трех моряков, которые целый день голыми руками отбивались от акул после того, как их катер затонул. У двоих спасенных остались раны от укусов акул на руках, у одного из них обнаружены признаки переохлаждения.

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      Олег Парамонов
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