Рыбак с затонувшей лодки ел пенопласт и сутки выживал в открытом море

На Филиппинах спасли рыбака, который сутки выживал в открытом море после шторма

У берегов Филиппин спасли рыбака, у которого во время шторма затонула лодка. Видео, снятое одним из моряков, опубликовал сайт Newsflare.

Инцидент произошел 18 ноября в районе филиппинского города Агно. Человека в открытом море заметила команда гонконгского торгового судна Deryoung Space, направлявшегося в бухту Субик. Они бросили ему спасательные круги и подняли на борт.

Спасенный оказался рыбаком из Агно. Он рассказал, что накануне попал в шторм вместе с напарником. Рыбак чудом остался в живых, когда их лодка пошла ко дну. Мужчина почти сутки выживал в открытом море без надежды на спасение. Чтобы утолить голод, ему приходилось есть пенопласт.

По словам старпома Deryoung Space, рыбака заметили по счастливой случайности. Судно должно было идти вдали от этого района, но поменяло курс из-за шторма. Кроме того, спасение произошло в выходной, когда большая часть команды отдыхала на палубе. В будний день у тонущего рыбака было бы меньше шансов привлечь внимание моряков.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана береговая охрана спасла трех моряков, которые целый день голыми руками отбивались от акул после того, как их катер затонул. У двоих спасенных остались раны от укусов акул на руках, у одного из них обнаружены признаки переохлаждения.

