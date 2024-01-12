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12:48, 12 января 2024Ценности

Джулия Робертс раскрыла секрет красоты

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс в интервью британской версии журнала Vogue раскрыла секрет красоты.

56-летняя звезда фильма «Эрин Брокович» отметила, что сохранять моложавую внешность ей помогает хорошая наследственность. Кроме того, по словам артистки, на ее привлекательности положительно сказывается отношение ее супруга. Известно, что Робертс в течение 21 года замужем за оператором Дэниэлом Модером.

«Хорошие гены, жизнь, приносящая удовлетворение, и я говорила это обычно в шутку, но я верю в любовь хорошего мужчины. Я считаю, что мой муж любит меня и заботится обо мне так, что я чувствую себя глубоко счастливой. И каждый раз, когда вы видите кого-то счастливого, не имеет значения, сколько ему лет», — объяснила собеседница издания.

Ранее Робертс снялась в откровенной одежде для обложки британской версии журнала Vogue. Звезда предстала перед камерой на балконе в красном наряде бренда Gucci.

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      Алина Гостева
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