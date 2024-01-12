Глава российского села лишился должности после показа детям Деда Мороза без брюк

На Кубани главу села уволили после представления с Дедом Морозом без брюк

В Краснодарском крае глава села Шабельское лишился должности после показа новогоднего представления для местных жителей. Подробности истории на Кубани приводит Telegram-каналом Shot.

Канал опубликовал фрагмент спектакля в местном Доме культуры, на котором видно мужчину без штанов в костюме Деда Мороза. Вместо традиционной длинной шубы Деда Мороза артист надел короткий стилизованный халат, который едва закрывает нижнее белье. Во время другой сцены тот же мужчина без брюк за ширмой совершает действия, похожие на имитацию полового акта, который сопровождается женскими стонами.

Смотреть представление было разрешено только взрослым, однако в зале оказались и дети, утверждает канал. После волны возмущения в интернете уволили не только главу села — заявления об увольнении пришлось написать также всем актерам и организаторам спектакля.

Уволенная директор шабельского ДК Елена Алейникова заявила Telegram-каналу Bazа, что возмутившая общественность сцена с Дедом Морозом за ширмой была неверно интерпретирована. По ее словам, герой постановки пытался застегнуть не сходившуюся на полной женщине застежку-молнию. К ложной трактовке сцены привело неправильно выставленное освещение, добавила она.

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