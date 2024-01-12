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17:57, 12 января 2024Бывший СССР

Грузия закупит средства ПВО у Польши

Минобороны Грузии заключило соглашение о покупке польского зенитного комплекса

Фото, Kacper Pempel / Reuters

Министерство обороны Грузии заключило соглашение о покупке у Польши средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом передает грузинский «Первый канал».

Как сообщили в Минобороны, заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава заключил соглашение о покупке зенитно-ракетного комплекса с представителями польской компании MESKO S.A. «Этот документ подготовлен в рамках программы развития Сил обороны Грузии», — отметили в ведомстве.

Стороны также обсудили дальнейшие планы сотрудничества. Особое внимание было уделено важности внедрения в Грузии современных вооружений стандарта НАТО.

Ранее министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе заявил, что страна через два года обеспечит полную защиту Тбилиси с воздуха. Он добавил, что страна обеспечит защиту всех стратегически важных объектов страны.

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      Юрий Леонов
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