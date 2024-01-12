Губернатор прокомментировал укрепление остановок в Белгороде мешками с песком

Губернатор Гладков: девять остановок в Белгороде обложены мешками с песком

В Белгороде за последние дни девять остановок обложили мешками с песком, еще пять — бетонными плитами. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы уже говорили о том, что начинаем дополнительные меры по обеспечению безопасности наших жителей, например, в выполнении работы по укреплению остановок, то есть мест, где большое количество скопления людей есть», — прокомментировал Гладков.

Он также поделился идеей мэра Белгорода Валентина Демидова, предложившего устанавливать модульные конструкции, которые производятся для Минобороны, в местах скопления людей и там, где невозможно обложить остановки мешками с песком и блоками.

В начале января стало известно, что остановки автобусов в Белгороде начали укреплять мешками с песком и бетонными блоками. 9 января во время прямого эфира с Гладковым жительница Белгорода пожаловалась, что стеклянные автобусные остановки в городе до сих пор не обложены бетонными блоками для защиты пассажиров. Глава региона пообещал быстро решить вопрос.