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01:13, 12 января 2024Россия

Остановки автобусов в Белгороде начали укреплять мешками с песком

Остановки автобусов в Белгороде начали укреплять мешками с песком

Фото: РИА Новости

Остановки автобусов в Белгороде начали укреплять мешками с песком и бетонными блоками, сообщает издание «Бел.ру».

9 января во время прямого эфира с губернатором Вячеславом Гладковым жительница Белгорода пожаловалась, что стеклянные автобусные остановки в городе до сих пор не обложены бетонными блоками для защиты пассажиров. Глава региона пообещал быстро решить вопрос, к вопросу оперативно подключилась мэрия города.

В конце прошлого года и начале этого Белгород и некоторые районы области подвергались ракетным ударам украинской армии.

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      Марина Совина
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