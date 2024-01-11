Остановки автобусов в Белгороде начали укреплять мешками с песком

Остановки автобусов в Белгороде начали укреплять мешками с песком

Остановки автобусов в Белгороде начали укреплять мешками с песком и бетонными блоками, сообщает издание «Бел.ру».

9 января во время прямого эфира с губернатором Вячеславом Гладковым жительница Белгорода пожаловалась, что стеклянные автобусные остановки в городе до сих пор не обложены бетонными блоками для защиты пассажиров. Глава региона пообещал быстро решить вопрос, к вопросу оперативно подключилась мэрия города.

В конце прошлого года и начале этого Белгород и некоторые районы области подвергались ракетным ударам украинской армии.