Хуситы назвали истинную цель атаки США и Британии на Йемен

Хуситы заявили, что США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе

Удар, нанесенный по Йемену войсками США и Великобритании, является попыткой Запада отвлечь внимание от ситуации в Газе. Об этом заявило руководство мятежного движения хуситов «Ансар Аллах», передает РИА Новости.

По их утверждению, Вашингтон и Лондон хотят скрыть факт геноцида гражданского населения Газы, проводимого израильской армией.

США и Великобритания провели скоординированную атаку по городам Йемена ночью 12 января. Для ударов использовалась боевая авиация, а также боевые корабли и подводные лодки, с которых запускались крылатые ракеты Tomahawk. Через час после начала обстрела США заявили, что удары по позициям хуситов достигли своих целей, атака завершена.