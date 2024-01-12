Хуситы высказались о повреждениях в результате атак США и Великобритании

В результате атак США и Британии вооружения хуситов не пострадали

Ракетный арсенал и вооружения хуситов в Йемене не пострадали в результате атак США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января. Об этом РИА Новости сообщил член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти.

«Нашим ракетам и вооружениям ущерб не причинен. Я связываю это с тем, что они находятся в хорошо защищенных местах, которые сложно разрушить», — заявил он, отметив, что не располагает данными, какие именно объекты были целью атак.

Ранее движение хуситов «Ансар Аллах» пригрозило принять меры в ответ на удары США и Великобритании по Йемену.

Массированный удар по городам Йемена был нанесен в ночь на 12 января. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.