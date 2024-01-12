Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:30, 12 января 2024Мир

Хуситы заявили об ответной атаке на корабли и военные базы США и Британии

Али аль-Кухум: Хуситы наносят удары по кораблям и военным базам США и Британии

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах», контролирующее часть Йемена, атаковало военные базы США и Великобритании. Об этом сообщил член политбюро движения Али аль-Кухум, передает РИА Новости.

«Ответ не заставил себя ждать. Сейчас йеменские вооруженные силы решительно отвечают американским и британским военным кораблям в Красном море. Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам. Бушует война», — сказал он.

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил, что нынешняя операция носит «оборонительный характер».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США и Великобритания нанесли удары по Йемену. В ответ хуситы пообещали поджечь весь регион

      Американский генерал потребовал от Киева мобилизовать женщин

      США уличили в подготовке военной провокации на границе с Россией

      Названы самые высокооплачиваемые профессии начала года

      Мужчина поссорился с женой и узнал о себе неожиданную правду

      В Пентагоне объяснили цель обстрела Йемена

      В России президента Эстонии призвали следить за языком

      Россиянин описал жителей Монголии фразой «любят выпить до безумия»

      Хуситы заявили об ответной атаке на корабли и военные базы США и Британии

      Военный рассказал о трудностях эксплуатации западной техники ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости