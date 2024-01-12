Хуситы заявили об ответной атаке на корабли и военные базы США и Британии

Али аль-Кухум: Хуситы наносят удары по кораблям и военным базам США и Британии

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах», контролирующее часть Йемена, атаковало военные базы США и Великобритании. Об этом сообщил член политбюро движения Али аль-Кухум, передает РИА Новости.

«Ответ не заставил себя ждать. Сейчас йеменские вооруженные силы решительно отвечают американским и британским военным кораблям в Красном море. Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам. Бушует война», — сказал он.

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил, что нынешняя операция носит «оборонительный характер».