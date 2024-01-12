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08:51, 12 января 2024Мир

Иран назвал произволом удар США и Британии по Йемену

МИД Ирана осудил удар США и Британии по Йемену и назвал его произволом

Фото: Iran's Foreign Ministry / WANA / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи осудил и назвал произволом массированный удар США и Великобритании по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом говорится в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, таким образом страны нарушили суверенитет и территориальную целостность Йемена, а также нормы международного права. Он подчеркнул, что нанесенные по территории страны удары не принесут никакого результата, а приведут лишь к усилению нестабильности в регионе.

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Британии при поддержке союзников нанесли удар по Йемену в ночь на 12 января. Целью операцию было лишение возможности хуситам атаковать корабли в Красном море.

В США заявили, что американские военные при выборе целей для удара Йемену старались уменьшить сопутствующий ущерб и не попасть по гражданскому населению.

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      Варвара Кошечкина
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