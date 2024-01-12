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13:37, 12 января 2024Культура

Концерт Лолиты в Омске отменили

Концерт Лолиты в Омске отменили после ее участия в голой вечеринке Ивлеевой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерт российской эстрадной певицы Лолиты Милявской в Омске отменили после ее участия в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры региона.

Выступление было запланировано на 27 марта и должно было пройти в Омской филармонии.

«Договоренность о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как отмечает издание, ранее в социальной сети «ВКонтакте» появились обращения омских казаков, направленные властям региона, в которых требовалось отменить концерт артистки из-за ее участия в голой вечеринке.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что помогла пострадавшим при обстреле жителям Белгорода.

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      Анастасия Астахова
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