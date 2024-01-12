Лолита прокомментировала отмену своего концерта фразой «это предсказуемо»

Певица Лолита указала, что отмена ее концерта в Омске лишает доходов сотрудников

Певица Лолита Милявская прокомментировала отмену своего концерта в Омске, о чем стало известно ранее 12 января. Ее слова приводит портал «СуперОмск».

Артистка указала, что вынесшие решение об отмене выступления лишают доходов как минимум 50 человек, задействованных в его организации. Она отметила, что переживает за сотрудников и организаторов, которым «хватило два года ковида без работы».

«Я привыкла, и это предсказуемо. Я поклонница философского течения “стоицизм”, которое учит держать удар», — добавила Лолита.

Министерство культуры Омской области заявило, что договор на предоставление зала на планировавшийся 27 марта концерт в Омской филармонии подписан не был. Это, а также отсутствие продаж билетов в кассах филармонии якобы и стало причиной отмены.

Портал Ngs55 сообщал, что перед этим омские казаки потребовали от местного Минкульта отменить концерт из-за участия Лолиты в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

