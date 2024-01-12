Над натяжным потолком жителей Подмосковья завелась живность

В люберецкой квартире над натяжным потолком завелась огромная крыса

В подмосковных Люберцах над натяжным потолком квартиры завелась огромная крыса. Видеозаписью с ползающей по потолку живностью в Подмосковье поделился Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как крупная крыса бегает из стороны в сторону по обратной стороне натяжного потолка. Под тяжестью веса животное может порвать покрытие и упасть людям на голову, опасаются жители люберецкой квартиры.

Собственники квартир давно жалуются управляющей компании и застройщику на расплодившихся в доме вредителей. Животные врезаются проживающим в ноги на лестничной площадке. По ночам топот крысиных лапок не дает хозяевам спать. Возмущенные жильцы обратились в прокуратуру и готовят иск в суд.

Ранее жители Долгопрудного засняли на камеру нашествие крыс у подъезда многоквартирного дома. Местная обслуживающая компания устранить вредителей не может.