У московского дома обнаружили нашествие крыс

Жители дома в московском районе Северный нашли четырех крыс у подъезда

В Москве жители дома №11 на 9-й линии Северного района обнаружили у подъезда крыс. Видео с грызунами опубликовал Telegram-канал «М125».

Отмечается, что УК «Жилищник» не может разобраться с крысами, при этом жители дома требуют решительных мер по очистке подъезда и придомовой территории.

На опубликованном видео у подъезда многоквартирного дома можно увидеть четырех крыс. Одна из них находится на крае лавки и в какой-то момент привстает на задние лапы. Другие грызуны бегают около стены и двери подъезда.

Северный район расположен в Северо-Восточном административном округе за МКАД, восточнее города Долгопрудный.

Ранее жители дома в Нагорном районе Москвы рассказали, что мусоропровод в их доме забит до седьмого этажа. На опубликованных в сети кадрах видна крышка мусороприемника, лежащая на картонных коробках, при этом в самом мусоропроводе лежат пакеты. Жители дома № 14 на Ялтинской улице также пожаловались на крыс.