Мэр российского города забанил горожан после жалоб на двухметровые сугробы

Мэр Югорска Харлов заблокировал в соцсетях жителей города после жалоб на сугробы

Мэр Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Алексей Харлов заблокировал в социальных сетях жителей города, которые жаловались на сугробы. Об этом сообщает 86.ru.

Местные жители при этом сообщают, что ситуация со снегом в городе критичная. Водители боятся выезжать на улицы, проблемы наблюдаются в частном секторе. Там снегоуборочная машина при уборке снега с улицы засыпала им обочины и заборы частных домов. Высота сугробов начала достигать двух метров.

Отмечается, что территория, на которой образовались сугробы, является подтопляемой. Если уборку не проведут вовремя, часть талого снега может попасть в огороды и погреба.

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