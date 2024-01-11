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18:56, 11 января 2024Из жизни

Уборщик снега в российском городе примерз к лопате

В Екатеринбурге руки уборщика снега примерзли к лопате из-за работы на морозе

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Уборщик снега из Екатеринбурга так долго чистил крышу офисного здания, что не заметил, как его руки примерзли к лопате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Ural.

Работник коммунальных служб города по имени Сергей получил задачу расчистить от снега крышу здания на улице Высоцкого. Мужчина так увлекся работой, что забыл надеть перчатки и не заметил, как много времени провел на морозе. Уборщик опомнился только в тот момент, когда его руки перестали разжиматься. Из-за окоченевших рук мужчина не мог спуститься с крыши или взять телефон, чтобы позвонить кому-нибудь. А его крики о помощи оказались слишком тихими.

В итоге дополнительные двадцать минут замерзший рабочий стоял на крыше, пока с соседнего объекта не пришел его коллега. Он вызвал спасателей и медиков. Сергея сняли с крыши и отогрели. У мужчины первая стадия обморожения, которая не несет угрозы жизни и здоровью.

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      Антонина Черташ
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