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11:34, 12 января 2024Силовые структуры

Находившегося в розыске за злоупотребления главу пожарной части из ЛНР задержали

В Ленобласти задержали главу пожарной части из Луганска, объявленного в розыск

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полицейские Ленинградской области задержали бывшего начальника пожарной части из Луганска, объявленного в розыск за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 40-летний мужчина был задержан в деревне Новосаратовка Всеволожского района и доставлен в отдел полиции. Информацию о его поимке сотрудники правоохранительных органов передали в Луганск.

По данным следствия, задержанный, занимая должность главы специальной пожарно-спасательной части № 4 Луганской Народной Республики (ЛНР), за деньги поставлял техническую воду бизнесменам, используя для этого технику МЧС. Он был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск в сентябре 2022 года.

Ранее в аэропорту Внуково представители силовых структур Турции передали россиянку Наталью Гарбуль, находившуюся в международном розыске, сотрудникам МВД России.

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      Олеся Мицкевич
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