Турция передала Москве находившуюся в международном розыске россиянку

В Москве представители Турции передали силовикам находившуюся в розыске женщину

В московском аэропорту Внуково представители правоохранительных органов Турции передали сотрудникам МВД России россиянку Наталью Гарбуль. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.

Женщина была объявлена в международный розыск по статье о мошенничестве. Ее депортировали из Турции и задержали по прибытии в Москву.

По версии следствия, Гарбуль и ее сообщники предлагали россиянам стать инвесторами офшорной компании, которая на самом деле работала по принципу финансовой пирамиды. Таким образом с октября 2015 по ноябрь 2016 года фигуранты похитили более 11 миллионов рублей. После обвиняемая скрылась от правосудия за границей.

Ранее стало известно, что Турция экстрадирует в Москву разыскиваемого Интерполом гражданина России Виктора Панюшина.

