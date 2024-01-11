Турция передала Москве находившуюся в международном розыске россиянку
В московском аэропорту Внуково представители правоохранительных органов Турции передали сотрудникам МВД России россиянку Наталью Гарбуль. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.
Женщина была объявлена в международный розыск по статье о мошенничестве. Ее депортировали из Турции и задержали по прибытии в Москву.
По версии следствия, Гарбуль и ее сообщники предлагали россиянам стать инвесторами офшорной компании, которая на самом деле работала по принципу финансовой пирамиды. Таким образом с октября 2015 по ноябрь 2016 года фигуранты похитили более 11 миллионов рублей. После обвиняемая скрылась от правосудия за границей.
Ранее стало известно, что Турция экстрадирует в Москву разыскиваемого Интерполом гражданина России Виктора Панюшина.