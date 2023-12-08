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23:04, 8 декабря 2023Силовые структуры

Турция экстрадирует в РФ разыскиваемого Интерполом Витю Пана

Habertürk: Турция экстрадирует в Россию Витю Пана, разыскиваемого Интерполом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом гражданина РФ Виктора Панюшина, передает телеканал Habertürk.

Как уточнили журналисты, Панюшин известен в преступной среде под прозвищем Витя Пан. Он имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство в России. Мужчина бежал на Украину, где оформил паспорт, с которым прибыл на территорию непризнанного Северного Кипра (ТРСК).

Его задержали за «поддельный паспорт». «Панюшин, находящийся в розыске Интерпола, будет отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну — Россию», — указал телеканал.

3 декабря стало известно, что в Турции задержали одного из лидеров якобы действующей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Шамиля Амирова. Глава МВД страны Али Ерликая уточнил, что подозреваемый был пойман по месту проживания в стамбульской провинции Сарыер в ходе операции Kafes-15.

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      Марина Совина
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