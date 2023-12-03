В Турции задержали лидера российской ОПГ. Он связан с делом арестованных из-за роскошной жизни супругов-блогеров

В Турции заявили о задержании лидера российской ОПГ Шамиля Амирова

В Турции задержан один из лидеров якобы действующей в России организованной преступной группировки (ОПГ), Шамиль Амиров. Глава МВД страны Али Ерликая уточнил, что подозреваемый был пойман по месту проживания в стамбульской провинции Сарыер в ходе операции Kafes-15.

Правоохранительные органы сообщили, что Амиров разыскивался Интерполом по «синему» бюллетеню» и обвинялся в мошенничестве и членстве в российской группировке Thieves in Law («Воры в законе»).

Раскрыты подробности о личности Амирова

По информации турецких изданий, Амирову 45 лет, он родился в России. Утверждается, что до приезда в Турцию он также разыскивался за членство в ОПГ и мошенничество на родине.

Поздравляем наших полицейских, которые блестяще осуществили операцию. Мы обязуемся очистить нашу страну от международных и национальных организованных преступных организаций. Мы будем ловить их представителей одного за другим и привлечем всех к ответственности Али Ерликая глава МВД Турции

Задержание связали с делом супругов-бизнесменов из Турции

Согласно некоторым данным, Амиров был задержан в связи с громким делом турецкой пары, блогеров-миллионников Дилана и Энгин Полат, которые были заключены под арест в начале ноября по подозрению в отмывании денег, подделке документов, уходе от уплаты налогов и организации поставок запрещенных веществ под видом косметических средств.

Известно, что супруги привлекли внимание правоохранительных органов публикациями в соцсетях о своей роскошной жизни — они демонстрировали гигантский дом с золотой мебелью, украшения с крупными бриллиантами, дорогие машины, брендовые вещи и многочисленные путешествия по миру.

В результате полиция провела массовые проверки в 15 компаниях, принадлежащих супругам, различной направленности — от реализации косметики до продажи алюминия. Имущество блогеров и их родственников было конфисковано.

Фото: Sadik Gulec / Shutterstock / Fotodom

В Турции неоднократно задерживали российских воров в законе

В июне в московский аэропорт Внуково прибыл высланный из Турции вор в законе 56-летний уроженец Грозного Хусейн Слепой. Он рассказал, что провел четыре месяца в депортационной тюрьме страны. На вопрос, является ли он вором в законе, ответил, что воспользуется статьей 51 Конституции России, дающей право гражданину не свидетельствовать против себя.

В марте прошлого года Теймураза Гоголашвили, более известного как вор в законе Цико, задержали в аэропорту Стамбула с поддельными документами на чужое имя. 64-летний кутаисский криминальный авторитет собирался вылететь в одну из европейских стран. Однако он не прошел проверку документов. Его дальнейшая судьба на данный момент неизвестна

Весной 2022-го в Турции состоялась серия сходок воров в законе, на которых обсуждалась инициатива 68-летнего Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, забыть старые обиды и сплотиться. Встречи состоялись в Анталье и Стамбуле, где их участники в присутствии нейтральных собратьев подтвердили свою готовность поддержать призыв Шакро о заключении мира без спроса и извинений.