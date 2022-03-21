Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Вора в законе Цико задержали в аэропорту Стамбула с поддельными документами

Вора в законе Цико задержали в Стамбуле при попытке улететь в Европу

Фото: Прайм Крайм

Теймураза Гоголашвили, более известного как вор в законе Цико, задержали в аэропорту Стамбула с поддельными документами на чужое имя. Об этом сообщает «ПраймКрайм».

По данным издания, 64-летний кутаисский криминальный авторитет 19 марта собирался вылететь в одну из европейских стран. Однако он не прошел проверку документов. Его дальнейшая судьба на данный момент неизвестна.

Гоголашвили был признан авторитетом в местах лишения свободы во время отбывания срока по второй судимости в возрасте 22 лет. В конце 80-х Цико отбывал срок в тулунской «крытой», где в то время собралось множество высокопоставленных в воровской иерархии арестантов, самым известным из которых сейчас считается Вячеслав Иваньков, он же Япончик.

Ранее сообщалось, что в Турции прошел черед сходок воров в законе, на которых обсуждалась инициатива 68-летнего Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, забыть старые обиды и сплотиться. Встречи состоялись в Анталье и Стамбуле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В США допустили расширение санкций против России
Российский экипаж вертолета Ми-24 уклонился от прямого попадания «Стингера» ВСУ
В России подешевело съемное жилье
Диетолог объяснила причины тревоги после выпитого кофе
Назван самый популярный смартфон
Оценена вероятность «обнуления» США всех долларов в России
Вора в законе Цико задержали в аэропорту Стамбула с поддельными документами
Жителей российского региона предупредили о подорожании сахара
Токаев пообещал Казахстану масштабные реформы
Медведев потерял статус первой ракетки мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.