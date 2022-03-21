Вора в законе Цико задержали в аэропорту Стамбула с поддельными документами

Вора в законе Цико задержали в Стамбуле при попытке улететь в Европу

Теймураза Гоголашвили, более известного как вор в законе Цико, задержали в аэропорту Стамбула с поддельными документами на чужое имя. Об этом сообщает «ПраймКрайм».

По данным издания, 64-летний кутаисский криминальный авторитет 19 марта собирался вылететь в одну из европейских стран. Однако он не прошел проверку документов. Его дальнейшая судьба на данный момент неизвестна.

Гоголашвили был признан авторитетом в местах лишения свободы во время отбывания срока по второй судимости в возрасте 22 лет. В конце 80-х Цико отбывал срок в тулунской «крытой», где в то время собралось множество высокопоставленных в воровской иерархии арестантов, самым известным из которых сейчас считается Вячеслав Иваньков, он же Япончик.

Ранее сообщалось, что в Турции прошел черед сходок воров в законе, на которых обсуждалась инициатива 68-летнего Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, забыть старые обиды и сплотиться. Встречи состоялись в Анталье и Стамбуле.