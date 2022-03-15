Воры в законе поддержали призыв к примирению от лидера российского криминала

На сходке в Турции воры в законе поддержали предложение Шакро Молодого о примирении

В Турции прошел черед сходок воров в законе, на которых обсуждалась инициатива 68-летнего Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, забыть старые обиды и сплотиться. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Встречи состоялись в Анталье и Стамбуле, где их участники, ориентированные на воров в законе Мераба Джангвеладзе и Тариела Ониани (Таро), в присутствии нейтральных собратьев подтвердили свою готовность поддержать призыв Шакро о заключении мира без спроса и извинений. Подавая личный пример, Тариэл проявил великодушие и обнял воров Алфасона и Мелию.

7 февраля сообщалось, что являющийся, по версии Следственного комитета России (СКР), лидером преступного мира страны Калашов разослал послание, в котором назвал текущее положение в воровском мире коллапсом. «Нарушены все жизненные устои, за которые наши предки проливали кровь. Нет общего единства», — заявил вор в законе в своем послании.

Шакро Молодой пишет, что на нынешнее поколение воров в законе легла миссия сохранения продолжения воровского дела. В связи с этим важно пересмотреть титулы всех принятых в воровскую семью в одностороннем порядке авторитетов. Имена так называемых навязанных воров он опубликовал в постскриптуме под посланием. Там указаны Сергей Асатрян, Камчи, Сухач, Гия Свердловский и множество авторитетов, включая родственников самого Шакро.

Главный вор в законе России отмечает, что пытался наладить диалог в криминальном мире, когда находился на свободе, но до конца в этом вопросе не преуспел. «Возможно, что-либо упустил?! Недосмотрел... Я не снимаю с себя ответственности и готов первый громко просить прощения у всех братьев», — заявил Шакро.

В настоящее время Шакро отбывает почти десятилетний срок за вымогательство.