Названа цена самой дешевой квартиры в популярном у россиян турецком городе

Самая дешевая квартира в турецкой Алании стоит 5 млн рублей

Наиболее доступная вторичная квартира в турецкой Алании стоит пять миллионов рублей. Цену самого дешевого объекта в популярном у россиян городе «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости ГЖА.рф.

В рамках указанного бюджета можно приобрести квартиру площадью 60 квадратных метров. Отмечается, что на рынке вторичного жилья в Алании выбор шире, чем на рынке новостроек. В декабре 2023 года в городе продавалось более 5,7 тысячи таких объектов.

В прошлом году в Алании зафиксировали снижение предложения жилья, причем во всех сегментах рынка. С мая по декабрь объем предложения вторичных объектов сократился на 41,7 процента, строящихся — на 31,6 процента, а новых — на 40,8 процента. В целом количество доступных для покупки квартир и апартаментов снизилось на 38,5 процента.

Ранее стало известно, что председатель турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан в 44 года переехала к родителям из-за высоких цен на жилье.