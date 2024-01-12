Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:50, 12 января 2024Среда обитания

Названа цена самой дешевой квартиры в популярном у россиян турецком городе

Самая дешевая квартира в турецкой Алании стоит 5 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Pxhere

Наиболее доступная вторичная квартира в турецкой Алании стоит пять миллионов рублей. Цену самого дешевого объекта в популярном у россиян городе «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости ГЖА.рф.

В рамках указанного бюджета можно приобрести квартиру площадью 60 квадратных метров. Отмечается, что на рынке вторичного жилья в Алании выбор шире, чем на рынке новостроек. В декабре 2023 года в городе продавалось более 5,7 тысячи таких объектов.

В прошлом году в Алании зафиксировали снижение предложения жилья, причем во всех сегментах рынка. С мая по декабрь объем предложения вторичных объектов сократился на 41,7 процента, строящихся — на 31,6 процента, а новых — на 40,8 процента. В целом количество доступных для покупки квартир и апартаментов снизилось на 38,5 процента.

Ранее стало известно, что председатель турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан в 44 года переехала к родителям из-за высоких цен на жилье.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену

      В России высказались о подготовке Британии и Украины к историческому соглашению

      В Госдуме порассуждали о ковровых бомбардировках Киева

      Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

      Еще один российский фехтовальщик заявил о желании получить гражданство США

      Аналитик объяснил укрепление рубля

      Минздрав отреагировал на конфликт фельдшера и пенсионерки на Сахалине

      На свитере Зеленского разглядели тайное послание Путину

      Главе охранявшего школу Ижевска ЧОПа вынесли приговор

      Концерт Лолиты в Омске отменили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости