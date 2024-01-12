Обвиняемого в коррупции вице-мэра российского города арестовали

Суд арестовал вице-мэра Барнаула Шеломенцева до 9 марта за взятку в 2 млн рублей

Суд арестовал вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту будет под стражей до 9 марта. Чиновник проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в 2020 году Шеломенцев через посредника получил два миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок.

10 сентября 2021 года суд приговорил бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина к девяти годам заключения за коррупцию. Как было установлено, в 2019 году знакомый оплатил ему двухнедельный тур на Канары, а в обмен получил от вице-мэра помощь в получении кресла руководителя акционерного общества «Барнаулкапстрой», все акции которого принадлежат администрации города.