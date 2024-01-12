Pixar решила сократить сотни человек

Reuters: анимационная студия Pixar решила сократить 20 % сотрудников

Американская анимационная студия Pixar решила уволить 20 процентов сотрудников. О сокращении сотен работников из-за завершения серии проектов со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Сейчас в компании «больше сотрудников, чем нужно» — как отмечают в TechCrunch, в ближайшие месяцы сокращения могут затронуть более 300 человек из 1300 занятых в студии. По данным источников, речь идет о калифорнийском отделении Pixar в Эмеривилле.

В мае 2023 года в компании впервые за десять лет прошли массовые сокращения. На тот момент увольнения затронули 75 человек — среди них оказался режиссер и продюсер последней премьеры студии под названием «Базз Лайтер». Сокращения стали частью плана главы Disney Боба Айгера по освобождению 7000 позиций, отмечает Reuters.

Pixar — не первая из крупных западных компаний, объявивших о массовых сокращениях. Бизнес увольняет сотрудников, объясняя эту меру слишком активным наймом людей во время пандемии. Ранее о намерении уволить несколько сотен сотрудников сервисов Prime Video и MGM Studios объявила Amazon. Первыми под сокращение попадут сотрудники в США, после о грядущих увольнениях сообщат персоналу, занятому в других странах.

Также сократить часть персонала решил принадлежащий компании Джеффа Безоса стриминговый сервис Twitch. Площадка уволит 600 человек из-за опасений по поводу рентабельности — бизнес остается убыточным спустя девять лет после приобретения его Amazon. Очередной раунд сокращений происходит после того, как в течение нескольких месяцев компанию покинули несколько топ-менеджеров.