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13:52, 11 января 2024Экономика

Amazon решила уволить сотни сотрудников

Reuters: Amazon уволит сотни сотрудников сервисов Prime Video и MGM Studios

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Amazon решила уволить несколько сотен сотрудников сервисов Prime Video и MGM Studios. О новом раунде сокращений после роспуска 27 тысяч работников в 2023 году сообщает Reuters.

«Мы определили возможности для сокращения или прекращения инвестиций в определенных областях, одновременно сосредотачиваясь на инициативах в области контента и продуктов, которые приносят наибольший эффект», — объяснил решение старший вице-президент Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс.

Первыми под сокращение попадут сотрудники в США, после о грядущих увольнениях сообщат персоналу, занятому в других странах.

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Ранее о решении сократить порядка трети персонала (35 процентов) сообщил принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch. Площадка уволит 600 человек из-за опасений по поводу рентабельности — бизнес остается убыточным спустя девять лет после приобретения компанией Джеффа Безоса. Очередной раунд сокращений происходит после того, как в течение нескольких месяцев компанию покинули несколько топ-менеджеров.

Amazon начала увольнять людей еще в 2022 году. Сокращения в первую очередь коснулись технического отдела, который занимается разработкой собственных устройств компании, отделов кадров и продаж.

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      Вячеслав Агапов
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