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08:41, 10 января 2024Экономика

Крупнейший стриминговый сервис решил уволить треть сотрудников

Bloomberg: стриминговый сервис Twitch сократит 35 % персонала из-за убытков

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch решил уволить 600 человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая площадка для онлайн-трансляций сократит порядка трети персонала (35 процентов) из-за опасений по поводу рентабельности — бизнес остается убыточным спустя девять лет после приобретения компанией Джеффа Безоса. При этом добиться снижения расходов не помогает использование инфраструктуры Amazon и активное привлечение рекламодателей.

Очередной раунд сокращений происходит после того, как в течение нескольких месяцев компанию покинули несколько топ-менеджеров, в том числе директор Twitch по продуктам, директор по работе с клиентами, директор по контенту и директор по доходам. В декабре главный исполнительный директор Twitch Дэн Клэнси сообщил в своем блоге, что компания прекратит работу в Южной Корее из-за «непомерно высоких расходов».

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Годом ранее Twitch уже дважды увольнял сотрудников. Сокращения объяснили тем, что из-за всплеска найма во время пандемии в компании стало работать слишком много людей. В общей сложности своих мест лишились более 400 человек.

«Учитывая нестабильную экономику, в которой мы живем, и неопределенность в ближайшем будущем, мы решили более рационально подходить к нашим расходам и численности персонала», — пояснил главный исполнительный директор Энди Джасси.

С мая 2023 года стриминговый сервис Twitch в России внесли в реестр соцсетей для контроля соблюдения ими требований законодательства. Владельцам площадки направили соответствующие уведомления. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что теперь компании должны будут самостоятельно удалять контент, запрещенный на территории России, и публиковать отчеты о своей работе.

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