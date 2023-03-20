Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:08, 20 марта 2023Экономика

Amazon начала избавляться от сотрудников из-за неуверенности в будущем

Amazon сократит 9 тысяч человек в дополнение к 18 тысячам уволенных сотрудников

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Американская компания по продажам товаров и услуг Amazon дополнительно сократит девять тысяч сотрудников. Об этом сообщил в корпоративном блоге главный исполнительный директор Энди Джасси.

По его словам, увольнения начнутся в ближайшие недели. В первую очередь, они затронут веб-сервисы Amazon, отделы кадров и рекламу и работников сервиса для онлайн-трансляций Twitch. Увольнения объясняют тем, что из-за всплеска найма во время пандемии в компании стало работать слишком много людей. При этом с ноября 2022-го по февраль 2023 года Amazon уже избавилась от 18 тысяч сотрудников из-за неуверенности в дальнейшей судьбе компании.

«Учитывая нестабильную экономику, в которой мы живем, и неопределенность в ближайшем будущем, мы решили более рационально подходить к нашим расходам и численности персонала», — объявил Джасси.

На конец декабря на Amazon работало порядка 1,54 миллиона человек по всему миру. Большая часть из них устроена на почасовую оплату, они занимаются упаковкой и отгрузкой продукции на склады. При этом до начала первого раунда увольнений в компании числилось около 350 тысяч офисных сотрудников, сообщает Bloomberg.

Неделей ранее о планах сократить 10 тысяч сотрудников и закрыть пять тысяч вакансий, на которые еще не нашли работников, сообщила американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Генеральный директор компании Марк Цукерберг объяснил такое решение очередным шагом по урезанию расходов в условиях серьезной нехватки средств. По его словам, некоторые процессы займут до года, а команду по подбору персонала начнут сокращать уже сейчас.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах после слов Си Цзиньпина
Центробанк запретит использовать SWIFT в России
Россиянин убил экс-жену из-за квартиры и подстроил ее исчезновение
Путин потребовал от МВД навести порядок с выдачей паспортов в новых регионах
Москвичка купила курящему сыну мухоморы для избавления от вредной привычки
Турист захотел сделать фото на «Скале смерти», упал с высоты и чудом выжил
Мужчина сделал ремонт на кухне и нашел бесценные рисунки возрастом 400 лет
Молдавский боец ММА умер после ДТП в возрасте 27 лет
Семья впервые показала Брюса Уиллиса на видео после объявления его диагноза
Отец основателя группы Cream Soda прокомментировал гибель сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.