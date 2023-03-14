Meta уволит 10 тысяч сотрудников

Глава Meta Марк Цукерберг сообщил о планах сократить 10 тысяч сотрудников

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) сократит 10 тысяч сотрудников и закроет 5 тысяч открытых вакансий, на которые еще не нашли работников. Об этом сообщил в блоге генеральный директор компании Марк Цукерберг.

По словам главы компании, эти сокращения станут очередным шагом по урезанию расходов в условиях серьезной нехватки средств. В ближайшие месяцы руководство объявит о планах реструктуризации, отмене проектов с низким приоритетом и сокращении зарплатного фонда для новых сотрудников. Некоторые процессы займут до года, однако команду по подбору персонала начнут сокращать уже сейчас.

Массовые увольнения означают, что компании придется попрощаться с талантливыми и увлеченными коллегами, которые были частью ее успеха, отметил Цукерберг и поблагодарил сотрудников за все их усилия.

В ноябре 2022 года Meta уже сократила более 11 тысяч человек (примерно 13 процентов от общего числа сотрудников). Цукерберг тогда признал, что компания не смогла справиться с резко выросшими расходами после начала пандемии COVID-19, и объявил 2023-й «годом эффективности».

Также глава Meta пообещал сократить число проектов, которые развивает корпорация, чтобы выделить больше средств на разработку технологий виртуальной и дополненной реальности для так называемой метавселенной.