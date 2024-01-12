Посольство США в Москве ответило на слова о «пятой колонне» из студентов

Посольство США в Москве: образовательные обмены не имеют политических целей

Образовательные обмены, проводимые США, предполагают знакомство с американской культурой и не имеют политических целей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение от посольства США в Москве.

«Мы полностью отвергаем ложные обвинения российского правительства в отношении целей американских программ культурного и образовательного обмена. Более 70 лет Государственный департамент предоставляет гражданам России — как и гражданам всего мира — возможность посещать, учиться и знакомиться с нашей страной», — сообщили в посольстве.

В дипломатическом представительстве также подчеркнули, что США выступают за культурное разнообразие, а студенческие обмены позволяют «делать международные отношения более гуманными».

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о планах США по вербовке российских выпускников программ обмена.