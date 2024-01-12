Посольство США заявило об отказе России от предложений по обмену Уилана

Посольство США: Россия отвергла предложения по обмену Гершковича и Уилана

Россия отвергла все предложения США по обмену арестованных американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об отвержении инициатив сообщает РБК со ссылкой на посольство США в Москве.

Как отмечает издание, помощник американского президента Николас Берлинер говорил «о том же предложении, о котором упомянул официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 5 декабря 2023 года».

«Мы можем сказать, что США внесли ряд предложений по возвращению Пола и Эвана домой, к семьям, но все их отвергло российское правительство», — заявили в посольстве. Американская сторона подчеркнула, что не может раскрыть конкретных деталей содержания предложений, но добавила, что оба американца содержатся под стражей незаконно.

Ранее Уилан выразил опасения, что власти США могут бросить его из-за ограниченных возможностей для дальнейшего обмена. По его словам, он боится, что администрация президента США Джо Байдена проработает соглашение для возвращения Эвана Гершковича, а его оставит в России.