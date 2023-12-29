Осужденный в России американец Уилан заявил о страхе быть брошенным США

Пол Уилан заявил о страхе быть брошенным США из-за возможного обмена Гершковича

Осужденный в России американец Пол Уилан заявил, что в случае возможного соглашения между Москвой и Вашингтоном о возвращении журналиста Эвана Гершковича из российского заключения он может оказаться брошенным властями США из-за ограничений возможностей для дальнейшего обмена. Об этом осужденный по обвинению в шпионаже американец заявил в интервью радиостанции WTOP.

«Я боюсь, что администрация [президента США Джо] Байдена проработает соглашение для возвращения Эвана [Гершковича] и оставит меня здесь», — заявил о своем страхе Уилан.

Служивший ранее в морской пехоте США Уилан, также имеющий гражданства Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его брат говорил, что он приезжал в РФ на свадебное торжество. Российские силовики утверждали, что на изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана же парировал, что там были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

В 2020 году Уилан был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Американец своей вины не признал.