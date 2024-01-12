Пожилой бегун нашел на пляже одну из самых огромных акул в мире

Liverpool Echo: в Великобритании на пляж вынесло гигантскую акулу

Пожилой житель Великобритании обнаружил во время пробежки одну из самых огромных акул в мире. Ее вынесло на пляж пригорода Уолласи, графство Мерсисайд, сообщает Liverpool Echo.

72-летний бегун нашел тушу акулы длиной 4,5 метра 5 января на берегу Ливерпульского залива. Он проконсультировался с рыбаком, и тот сказал, что на пляж вынесло исполинскую акулу. «Я никогда раньше не встречал ничего подобного», — утверждает мужчина. Тушу убрали с берега с помощью вилочного погрузчика.

Гигантские или исполинские акулы — вторые в мире по размеру после китовых акул, могут достигать 11 метров в длину. Гигантская акула питается планктоном, однако не всасывает воду, а просто плавает с открытой пастью. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Ранее жительница Австралии обнаружила неизвестное существо, выброшенное на пляж, и удивила пользователей сети. Многие люди заявили, что существо похоже на мать Мэри из анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

