Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:42, 12 января 2024Из жизни

Пожилой бегун нашел на пляже одну из самых огромных акул в мире

Liverpool Echo: в Великобритании на пляж вынесло гигантскую акулу

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Пожилой житель Великобритании обнаружил во время пробежки одну из самых огромных акул в мире. Ее вынесло на пляж пригорода Уолласи, графство Мерсисайд, сообщает Liverpool Echo.

72-летний бегун нашел тушу акулы длиной 4,5 метра 5 января на берегу Ливерпульского залива. Он проконсультировался с рыбаком, и тот сказал, что на пляж вынесло исполинскую акулу. «Я никогда раньше не встречал ничего подобного», — утверждает мужчина. Тушу убрали с берега с помощью вилочного погрузчика.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Гигантские или исполинские акулы — вторые в мире по размеру после китовых акул, могут достигать 11 метров в длину. Гигантская акула питается планктоном, однако не всасывает воду, а просто плавает с открытой пастью. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Ранее жительница Австралии обнаружила неизвестное существо, выброшенное на пляж, и удивила пользователей сети. Многие люди заявили, что существо похоже на мать Мэри из анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Пытаются превратить Красное море в море крови». Россия, Турция и другие страны осудили удары США по Йемену

      В туалетах российской школы установили прозрачные двери

      На Украине рассказали о внедрении стандартов НАТО

      Конфликт в Йемене назвали полезным для России

      На подмосковной даче Сталина обнаружили мужские тела

      Влияние комиссий для застройщиков на стоимость жилья оценили

      Эстония побила антирекорд по рождаемости

      Названы способы усилить рельефность пресса без тренировок

      Пожилой бегун нашел на пляже одну из самых огромных акул в мире

      Россиянка из Казахстана бросила Арми Хаммера после помолвки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости