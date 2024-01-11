Женщина нашла похожее на монстра из фильма «Чужой» существо на пляже

В Австралии женщина нашла морской тюльпан на пляже и удивила пользователей сети

Жительница Австралии обнаружила неизвестное существо, выброшенное на пляж, и удивила пользователей сети. Об этом сообщает News.com.au.

Женщина нашла загадочное существо на пляже в городе Фэрхейвен, штат Виктория. Она пришла в замешательство и обратилась за помощью к пользователям сети, состоящим в сообществе натуралистов штата.

Многие люди заявили, что существо похоже на мать Мэри из анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Кто-то также отметил схожесть найденного на берегу объекта с плацентой, а другие назвали его монстром из фильма «Чужой». Однако знатоки быстро определили, что женщине попался балянус или, как его еще называют, морской тюльпан — усоногий рак из подотряда морских желудей.

Пользователи отметили, что подобные существа часто встречаются в том районе, в котором его нашла женщина. Многие комментаторы признались, что удивлялись, когда встречали их в первый раз. «Когда я впервые увидел их, они были в огромном количестве и выглядели как нечто из фильма "Чужой"» — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что фото пойманного у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс странного морского существа, похожего на аномально длинного угря, испугали пользователей сети и смутили опытного рыбака. У существа были огромный рот и зубы, похожие на скрученные ногти.

